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台馬海纜全斷 馬祖網路通訊短暫受影響

2025/1/22 14:29（1/22 14:37 更新）
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圖為馬祖聚落。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）台馬2號、3號海纜發生障礙，導致今天上午馬祖地區網路通訊短暫受影響，但目前皆已排除，通訊無虞。民眾坦言，近日陸續聽說海纜障礙，故早有心理準備。

中華電信今天上午公告，台馬第3海纜於15日下午發生障礙，台馬第2海纜於今天凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數位發展部則於上午召開記者會，說明台馬海纜中斷後啟動微波備援，目前微波頻寬可達到12.6Gbps，高於馬祖平日流量高峰9.5Gbps，通訊上應無影響。

今天清晨8時許，馬祖地區社群陸續有人回報，家中寬頻網路無法使用，手機通訊品質不佳等狀況，懷疑海纜是否又斷了。

除民眾家中上網受影響外，民眾也發現中華電信MOD僅能收看15台，隨選視訊與網路串流服務無法正常使用。知情人士指出，受限頻寬因素，啟動微波狀況下，MOD僅能提供15台供民眾收視。根據中華電信馬祖營運處統計，馬祖地區MOD用戶數約1100戶。

據了解，2023年海纜斷裂事件後，馬祖地區新增網路用戶因未設定自動切換微波，故在今晨海纜斷裂後，需由工程人員逐步切換至微波通訊，造成寬頻網路短暫中斷，但受影響用戶非常少，且1小時內就全數切換完畢。

地區超商業者則指出，今天上午店內POS結帳系統陸續出現結帳速度緩慢等狀況，目前已陸續恢復正常，不影響超商營運。

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東引民眾林先生說，上午8時許發現家中網路無法連線，但切換至手機通訊便可上網，心想「大概又是海纜斷掉」。但他也說，昨天有聽說只剩一條海纜可運作，所以多少有心理準備。比起2年前馬祖長達月餘無法上網，現在至少有備援微波，不至於對生活造成太大影響。

莒光民眾陳先生說，因新建海纜尚未完工，莒光鄉去年起網路通訊便僅能仰賴微波，無奈表示「海纜斷不斷跟我們都沒太大關係」。（編輯：林恕暉）1140102

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