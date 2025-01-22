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數發部：台馬海纜自然劣化2條全斷 中華電信微波備援通訊不受影響

2025/1/22 11:57（1/22 12:57 更新）
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數發部表示，台馬2號、3號海纜全斷，目前了解是因海纜自然劣化造成。（中央社製圖）
數發部表示，台馬2號、3號海纜全斷，目前了解是因海纜自然劣化造成。（中央社製圖）
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（中央社記者蘇思云台北22日電）數發部今天表示，台馬3號海纜日前全斷，今天清晨5時多台馬2號海纜也回報障礙，目前了解都是因海纜自然劣化造成，海象允許下，預估2月可修復完成。不過，近年台灣海纜遭到漁船或貨輪勾斷次數，這1到2年的確有增加趨勢。

中華電信今天公告，台馬第3海纜於15日下午發生障礙，台馬第2海纜於今天凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數發部今天上午11時由數發部長黃彥男緊急召開記者會對外說明海纜中斷情形。

數發部政務次長闕河鳴指出，清晨5時多中華電通報海纜中斷後，立即請中華電啟動微波備援，相關作業流程1小時內完成，目前微波頻寬可達到12.6Gbps，高於馬祖平日流量高峰9.5Gbps，通訊上應無影響。不過，頻寬會優先提供政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施服務，確保民生服務不中斷，春節期間民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

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闕河鳴表示，數發部在馬祖共有9個非同步衛星設備，包括8個低軌衛星設備、1個中軌衛星設備，也讓衛星作為微波備援管道，提供連江縣政府與指揮體系使用。

闕河鳴說，國內海纜障礙事件今年1月就出現4次障礙，2024年3次、2023年也有3次障礙，今年1月比較密集出現障礙。以海纜自然衰減劣化來說，趨勢沒有太大變化，但是漁船與貨輪勾斷次數這1到2年的確有增加趨勢。（編輯：林淑媛）1140122

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（數發部提供）
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（數發部提供）
中華電信公告，台馬第3海纜15日下午發生障礙，台馬第2海纜於22日凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數發部長黃彥男（圖）上午緊急召開記者會，對外說明海纜中斷情形。中央社記者張皓安攝 114年1月22日
中華電信公告，台馬第3海纜15日下午發生障礙，台馬第2海纜於22日凌晨發生障礙，訊務已疏轉至微波電路。數發部長黃彥男（圖）上午緊急召開記者會，對外說明海纜中斷情形。中央社記者張皓安攝 114年1月22日
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