台馬海底電纜2條全斷 海巡署：經查無船舶航經障礙處

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）數發部今天表示，台馬2號、3號海纜全斷，目前了解是因海纜自然劣化造成。對此，海巡署表示，15日和今天接獲中華電信通報信號異常，經查未發現船舶航經障礙地點。

海巡署下午透過新聞稿表示，關於中華電信通報海纜發生障礙一事，15日下午3時28分第三（桃竹）巡防區接獲中華電信通報，指當天3時8分台馬第三海纜信號異常，經巡防區回放雷達查證，未發現船舶航經障礙地點，並同步回報中華電信公司。

同時，今天上午6時8分第三 （桃竹）巡防區接獲中華電信通報，指今天清晨5時34分發生障礙，經回放雷達查證，未發現船舶航經障礙地點，並同步回報中華電信公司。

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海巡署表示，將持續與航港局等單位監控周邊海域船舶動態，若發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，會通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離。

另外，中華電信初判屬外力或疑似外力破壞海纜案件，海巡署接獲通報後，立即依雷達回放及中華電信提供的船舶、經緯度，調派艦艇前往查處，並報請檢察官指揮偵辦，優先扣留涉案船舶，航港局則協調船席供涉案船舶泊靠。（編輯：張銘坤）1140122