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台馬2號海纜全斷 數發部：最快3月底完成修復

2025/2/17 13:06（2/17 13:17 更新）
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國內海底電纜分布及登錄站。（中央社製圖）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）數位發展部今天發布新聞稿指出，昨（16）日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態；現已請中華電信緊急啟用微波系統，確保通訊不受影響，並加速修復作業。

海底電纜是鋪設在海底的纜線，用於傳輸國家或地區間的電力或訊息，不只與民眾生活息息相關，更攸關台灣的聯外通訊韌性攸關，可將之看作台灣的「數位生命線」。

近期台灣海纜斷裂事件頻傳，其中台馬海纜總共3條，運作上又以台馬2號、台馬3號為主。數發部今天表示，16日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態；中華電信隨後依標準作業程序通報海洋委員會海巡署，請求海巡署協助調查斷纜原因。

由於台馬3號海纜在1月15日已發生全斷障礙，數發部迅速請中華電信緊急啟用微波系統，以確保台灣與馬祖之間通訊不受影響，保持正常運行，並協調海纜船，加速修復台馬2號及3號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於114年2月16日中午12時49分，收到中華電信通報，位於台灣新北市外海的台馬2號海纜發生全斷障礙，為維持馬祖地區通訊暢通，數發部已指示中華電信啟用微波備援系統，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至微波鏈路。

同時，數發部也請中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於台馬3號維修完畢後，立即進行台馬2號海纜的修復工作。中華電信回覆，在海象條件允許下，台馬3號海纜及台馬2號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

數發部進一步說明，台馬2號海纜的芯線老化問題過去數月就已出現，中華電信曾於113年10月3日、114年1月22日通報芯線斷裂障礙，但其他正常芯線仍可維持台灣、馬祖之間的通訊。

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這次台馬2號海纜全斷事故發生後，數發部已經要求中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動應急備援措施，並以足夠的微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府機關、銀行、醫院等關鍵基礎設施維持通訊服務，確保當地民眾在海纜搶修期間可繼續進行ATM提款、信用卡及網路交易等日常生活所需服務。

此外，數發部已報請行政院核定台馬海纜為關鍵基礎設施（CI），未來將以「備援再備援」為原則，強化離島通訊網路韌性，包含於政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量，並建設台馬4號海纜，提升整體通訊穩定性。（編輯：楊凱翔）1140217

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