蕭美琴接見博明 指破壞海底電纜是灰色地帶侵擾

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（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統蕭美琴今天接見美國前白宮副國安顧問博明，她說，台灣正面臨複雜的安全挑戰，要共同強化台灣抵禦各種挑戰的韌性；副總統指出，台灣的海底電纜近期遭到破壞和干擾，是灰色地帶侵擾的具體例證。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統下午在總統府接見博明（Matthew Pottinger），歡迎他再次來訪。

蕭副總統指出，台灣正面臨非常複雜的安全挑戰，社會大眾理當有了解的權利，並更積極地參與總統賴清德所提倡的全社會防衛韌性。她期盼在賴總統的領導下，進一步邀集更多民間部門參與，強化台灣抵禦各種挑戰的韌性。

副總統進一步指出，台灣的海底電纜近期遭到破壞和干擾，即是灰色地帶侵擾的具體例證。為了確保電信通訊及其他攸關社會穩定和繁榮基礎設施的韌性，涉及層面包羅萬象，需要全民共同參與。

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蕭副總統表示，台灣正從以往的全政府動員，邁向全社會參與。考量台灣天然災害的發生頻率與未來可能面臨的挑戰，政府已著手強化電信通訊韌性，在過去一年的幾次天災和突發狀況中，也啟用了部分衛星通訊系統。而社會大眾也逐漸明白，強化通訊網路韌性，有助於經濟繁榮與社會穩定。

副總統強調，民眾對防衛韌性的意識正逐漸提升，但仍需進一步擴展相關的對話和討論。賴總統邀請社會各界代表參與「全社會防衛韌性委員會」就是一個非常重要的指標，顯示台灣正努力擴大民間參與及廣納專業意見，持續推動這場重要的戰略對話。（編輯：林興盟）1140217