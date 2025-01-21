加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症
首頁 / 產經
總預算案
新聞專題
總預算案2/233
首頁 / 產經

立院刪凍預算 國科會：基礎科研晶創AI淨零等受影響

2025/1/21 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）立法院今天三讀114年度總預算，刪減規模創新高。國科會表示，國科會設備及投資減列6%，受影響領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技；科學園區業務費凍結3成，也將影響科學園區整體營運。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

國科會說明，依立法院三讀通過刪減、凍結預算的科目及比率，國科會設備及投資減列6%，重點領域包括基礎科研、晶創與人工智慧、淨零科技。

google news透過 Google News追蹤中央社

國科會表示，另國科會及所屬新竹、中部、南部3大科學園區業務費凍結3成，影響所及包括服務學研的資通訊系統維運及資安防護管理、科學園區整體營運，以及科學園區單一窗口行政服務，服務園區廠商的能量。

國科會說明，上述影響的具體金額尚待整體盤點，國科會仍將積極盤點投入資源與人力，優先支持學研界基礎研究、布局前瞻科技、培育科技與產業所需的高階人才，期待立法院與各界支持科技預算。（編輯：翟思嘉）1140121

總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄綠營批藍白亂砍預算 籲市民1/23站出來護台灣
106
更多編輯台推薦新聞：