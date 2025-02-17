確保具國家級資源 藍委籲政院建置台灣超級算力平台

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（中央社記者陳俊華台北17日電）國民黨立委賴士葆今天說，台灣在全球算力排名11名、AI指數第21名，主權AI落後太多，主張行政院應建置「台灣超級算力平台」，確保台灣具備足夠的國家級算力資源，支援國內人工智慧（AI）模型訓練的需求。

賴士葆今天舉行「政府如何搶救AI發展困境」座談會，邀中廣前董事長趙少康、國科會國家高速網路與計算中心副主任姚志民、數位發展部資策會產業情報研究所長洪春暉、台北市政府資訊局長趙式隆等人出席。

賴士葆說，AI應用帶來全面性變革，據英國公布全球AI指數，台灣排名第21名，在亞洲四小龍敬陪末座；全球算力效能排名中，台灣排第11名。行政院雖在民國112年啟動「可信任生成式AI對話引擎（TAIDE）計畫」，但因受限於算力及資料不足，發展進度緩慢。

賴士葆表示，政府應重新檢視TAIDE計畫，評估是否參考日、韓作法，加速建構主權AI；他去年提出「AI基本法」草案已一讀付委，盼為AI產業提供明確的法律框架。他主張政府應以2年內進入全球AI前10名為目標，並提出相應政策。

趙少康說，要發展AI最重要的是人和錢，政府說10年要花新台幣100億元，「這哪夠？1年花100億都不夠」，錢太少怎麼跟別人競爭；政府不能只說要發展AI，但目標為何，能否培養自己的頂尖人才、能否找國際人才，總要有指標才能確定有沒有達到目標。

姚志民表示，算力部分，國科會已積極建置國家整體算力，第一批5月會開放，GPU（圖形處理器）要不斷爭取、建構；公私算力聯盟部分，因民間法人、企業也建置不少算力，要開始談如何充分結合算力，提供更好服務。

姚志民說，算力不只是買硬體，還要有好的雲端服務，例如機敏資料為避免外流，不太可能使用國外的雲端服務；雲端服務要讓百工百業使用，只要準備好資料，國網中心準備好平台、結合背後算力，提供好的雲端環境讓大家能快速開發，這是國網中心的角色。

姚志民表示，國內主權AI需要很大的算力，資料要如何有效搜集，國網中心盡量提供好的工具，讓客戶處理資料時更方便；如何讓TAIDE或其他模型能有效訓練，則要結合業界能量、學界專業人士，國網中心會提供算力、雲端服務給國內需要的單位。

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洪春暉說，AI進展變化快，DeepSeek出來後，AI效率提升、成本降低，將會進到各行各業裡，下一個問題是如何讓產業界能有效運用AI，第一是資料取得、運用及隱私保護，第二是演算法的基礎模型與運用模型，第三是算力，三大面向都是重要關鍵。

洪春暉指出，人才部分，國家若想建置更好的AI環境，建議要有懂AI的人、會用AI的人，還要有研發AI的人共同投入。（編輯：翟思嘉）1140217