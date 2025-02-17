113全年總薪資平均6萬984元創新高 AI旺電子零組件業強力助攻

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天公布113年全年工業及服務業薪資統計，在人工智慧（AI）商機大爆發、疫後旅遊商機助攻，以及廠商調薪等因素帶動下，113年全年總薪資平均數突破新台幣6萬元水準，達6萬984元，寫下歷史新高，就算計入物價因素，同樣創下新高紀錄。

主計總處統計，113年全年每人每月經常性薪資平均數為4萬6450元，年增2.77%，為25年最大增幅；總薪資平均數為6萬984元，年增4.39%，則為14年來最大增幅。

去年薪資表現亮麗，加班費居高扮演一大助力。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，經常性薪資加計獎金及加班費等非經常性薪資後，即為總薪資，而113年平均加班費為2282元，創下歷史新高，自然推升總薪資水準，探究背後原因，AI熱潮功不可沒。

回顧去年經濟表現，AI商機大爆發，不只AI概念股身價水漲船高，更激勵台灣出口締造亮眼成績，這也體現在製造業加班費、加班工時等統計數據上。

譚文玲指出，製造業全年加班工時16.3小時，為近14年最高，平均每月超過4000元；若看與AI熱潮關聯密切的電子零組件製造業，加班費更飆上7247元，年增率高達16.36%。

113年工業及服務業總薪資平均數為6萬984元，年增4.39%，綜觀各行業表現，金融保險業業績傲人，總薪資年增率達9.27%，而在AI商機助攻下，電子零組件製造業年增7.88%，另外，運輸及倉儲業受惠於疫後旅遊商機延續，年增率達5.4%。

薪資統計一向是民眾相當關注的數據，不過平均薪資容易受到極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。主計總處今天同步公布113年經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%。

另外，主計總處也公布剔除物價因素後的實質薪資，去年實質經常性薪資平均數年增0.58%，實質總薪資平均數年增2.16%，不只雙雙擺脫負成長，甩開通膨陰霾，實質總薪資更創6年最大增幅，顯示薪資成長幅度已超越通膨。（編輯：林興盟）1140217