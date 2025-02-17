房仲：桃園機捷通車迎8週年 A7及A18站房價翻倍漲

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（中央社記者何秀玲台北17日電）台灣房屋根據內政部實價登錄資料，統計桃園機捷通車8年間周邊房價漲幅，A7體育大學站漲幅高達170%，A18高鐵桃園站上漲135.2%，漲幅分居冠亞軍，是沿線唯二房價翻倍的站點。

台灣房屋今天發出新聞稿指出，桃園機捷將於今年3月迎來通車8週年，而今年台灣燈會在桃園青埔展開，因桃園機捷便利的交通，青埔燈會光16日一天就擠進170萬人次，讓外界再度關注軌道經濟帶來的房價效益。

桃園機捷沿線房價漲幅前3名，第1名為A7體育大學站，2017年每坪為新台幣14.3萬元，2024年為38.6萬元，漲幅達170%；第2名為A18高鐵桃園站，2017年每坪為19.9萬元，2024年為46.8萬元，漲幅達135.2%；第3名為A22老街溪站，2017年每坪為18.3萬元，2024年為30萬元，漲幅為63.9%。

台灣房屋文青捷運店店長林夢軒表示，桃園機捷沿線房價漲幅最高的A7體育大學站，得益於緊鄰新北的便利性與相對低價優勢。A7站通車初期周邊房價僅約每坪20萬元上下，幾乎是一旁新北新莊6折價，就業機會也豐富，成為「脫北」青年移居桃園的首選，讓房價在8年間翻倍成長，2024年每坪房價已近4字頭。

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台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，桃園機捷漲幅第2名的A18高鐵桃園站，8年前高鐵特區內還可見1、2字頭的新案。近年青埔公私部門的重大投資到位，房市剛性支撐力道也轉強，加上青埔雙軌交通，對雙北及新竹高資產人士頗具吸引力，且往後還有開發案及捷運青線，房價從2字頭上揚至4、5字頭，預售新案高價碼更可達每坪60萬元以上。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園機捷2017年通車，北北桃首都圈的互動更為緊密，帶動捷運沿線站點的房市價量，機場捷運沿線房價漲幅較高的站點，主要具有雙北通勤便利、房價基期較低、就業機會豐富等3大優勢，吸引雙北小資首購族轉進桃園。（編輯：林家嫻）1140217