113全年經常性薪資中位數3萬7274元 年增3.29%

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天發布113年12月暨全年工業及服務業薪資統計，揭露去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均數為新台幣4萬6450元，年增2.77%；經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%。

薪資統計一向是國人相當關注的數據，不過平均薪資容易受到極端值拉抬，通常會高於中位數。

將員工依薪水由低至高排序，位處中間者薪資即為薪資中位數。舉例而言，若調查5名民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3名民眾薪水即為薪資中位數；相較於平均數，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。

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主計總處統計，113年經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%；總薪資平均數為6萬984元，年增4.39%。

另外，觀察剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.58%，實質經常性薪資中位數則年增1.09%，顯示薪資成長幅度大於通膨。（編輯：楊蘭軒）1140217