AI員工進駐中國地方政府 公務員也擔憂飯碗不保

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）中國在各領域推動AI應用，部分工作也由AI取代，除了民間企業，政府部門也推出「AI員工」。深圳市福田區近日宣布已有70名AI員工上線處理公務，並稱大幅提高工作效率。隨著AI普及，工作被取代的討論聲再起。

據羊城晚報、深圳特區報，深圳福田區宣布推出70名根基於DeepSeek開發的「AI員工」，從事公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等11種領域政務工作，使整體政務效能提升。

官方稱這些「AI公務員」的公文格式修正準確率超過95%、審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內。跨部門任務分派效率提升80%，按時完成率提升25%。

為了為保障AI技術的安全合規應用，福田區也宣布「政務輔助智慧型機器人基本法」，從技術標準、應用範圍、安全管理到監管要求建立了一套完整規範，確保AI員工的合法合規運行。

除了深圳福田，報導指出，呼和浩特、贛州、無錫、臨沂等地方政府也陸續宣布完成政務系統連接DeepSeek。

AI公務員上線，輿論擔憂公務員的鐵飯碗將會不保，「AI公務員不用發工資，不用交五險一金，只交電費就可以，最重要的是任勞任怨，完全忠於領導。這簡直就是降維式打擊」。

綜合日前中國經營報、英文南華早報報導，北京融信數聯科技有限公司技術長張廣志表示，不少人擔心受AI影響會導致失業。事實上，「這是正在發生的現實」，但只是問題的一方面。當前，中國人口生育率呈下降趨勢。受此影響，很多工作完全可以考慮透過AI進行彌補。

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他說，許多工作是枯燥和重複性的，這類應用完全可以由各類AI機器人替代，讓更多人從這些枯燥的工作中解脫出來，才可以按照自己的意願去從事服務性、創造性等更強或更有價值的工作。

報導引述首都經濟貿易大學勞動關係專業副教授詹靖指出，AI更有可能取代重複性、單調性的工作，但無法取代需要情緒智商或跨學科深度學習的有意義的工作，「AI並不像我們想像的那麼可怕，我們應該將其視為一種工具」。（編輯：邱國強）1140217