0050啟動分割4/21投票截止 估將大幅降低投資人入手門檻

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）為降低投資人入手門檻，台灣ETF始祖元大台灣50（0050）確定啟動分割，元大投信今天宣布將於4月2日至21日舉行電子投票，郵寄投票至4月21日下午4點30分止。

根據元大投信規劃，0050將以4月24日受益人會議當天的基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

0050今天收盤股價為196.95元，接近200元。元大投信舉例，如果以投資人持有1張單位淨值200元的0050，將以5倍進行分割，分割後持股從1張變5張，每單位淨值從200變成40元，等於1張從新台幣20萬元變成4萬元，可大幅降低投資人的入手門檻。

而對於原有投資人而言，分割前總資產價值為20萬元，分割後變成5張，也就是5000股，而每單位淨值從200元變成40元，總資產價值依舊為20萬元不變。分割不影響投資人持有的總資產價值。

元大0050分割案，投資人將於4月1日起收到開會通知書，投資人可選擇透過各大證券下單App點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握App、集保股東e服務，也可回郵寄回受益人會議表決票。電子投票時間為4月2日上午7點，至4月21日23點59分止，郵寄投票至4月21日下午4點30分止。

投票後，元大投信於4月24日以書面方式召開受益人會議。此次分割案須經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。

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在此之前，元大投信1月23日也宣布調降0050費用率，以目前規模來看，經理費從現行的0.32%大砍至約0.11%，保管費也由0.035%降為0.03%。

元大投信董事長劉宗聖2月初提及，0050是國內最老牌、也是目前規模最大的ETF，從2003年成立，大約花了8年時間，在2011年6月達到第1個1000億元規模，之後在2022年至2024年，每年分別向前推進1個千億元規模，今年將全力朝向5000億元規模目標邁進。根據證交所最新資料，目前0050規模為4519億元。（編輯：楊蘭軒）1140217