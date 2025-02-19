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投信投顧公會看ETF仍是成長年 對川普2.0審慎樂觀

2025/2/19 15:15（2/19 15:21 更新）
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投信投顧公會理事長劉宗聖（圖）表示，雖然美國總統川普新政可能造成投資市場較大波動，但也帶來交易機會；此外，政府開放主動式ETF和多重資產ETF，他樂觀期待2025年國內ETF市場仍然是持續成長的1年。中央社記者曾仁凱攝 114年2月19日
投信投顧公會理事長劉宗聖（圖）表示，雖然美國總統川普新政可能造成投資市場較大波動，但也帶來交易機會；此外，政府開放主動式ETF和多重資產ETF，他樂觀期待2025年國內ETF市場仍然是持續成長的1年。中央社記者曾仁凱攝 114年2月19日
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（中央社記者曾仁凱台北19日電）2024年台灣ETF市場大豐收，總規模衝上新台幣6.4兆元，年增超過6成，創歷史新高。展望2025年，投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖今天表示，雖然川普2.0可能造成投資市場較大波動，但也帶來交易機會，對市場審慎樂觀。

政府今年開放主動式ETF和多重資產ETF，更多類型的產品，提供投資人更多元的選擇，劉宗聖樂觀期待，今年國內ETF市場包括檔數、規模和受益人數，仍然是持續成長的1年。

投信投顧公會今天舉行媒體交流會，劉宗聖表示，面對美國總統川普新政，包括地緣政治、關稅、半導體產業等，很多方面都可能受到影響，市場波動加大，但是從投資角度來看，反而充滿交易機會，投資人嚴控風險，尋找投資機會，對於今年市場審慎樂觀。

劉宗聖分析，國內ETF市場蓬勃發展，目前台股ETF市值大約是2.8兆元，對照國內上市櫃公司總市值約80兆元，占比大約是3.5%，相較於美國等很多國家，ETF占股市比重超過1成，他認為台灣ETF市場還是有很大的成長空間。

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至於去年高股息ETF掀起空前申購熱潮，劉宗聖認為，目前台灣ETF市場確實有較大比重在高股息，以台灣前5大投信的台股ETF規模結構來看，高股息ETF占66%，超過市值型的占比34%；如果以受益人數來看，兩者比率更懸殊，達到72%比28%。

劉宗聖觀察，今年以來有看到投資人資金從高股息回流到市值型的現象。前2年高股息ETF本、息雙收，吸引很多市值型ETF的投資人資金轉進；今年很多高股息ETF配息縮水，加上市場波動帶來交易機會，他看好今年市值型ETF和高股息ETF會朝向更均衡的發展。（編輯：楊蘭軒）1140219

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