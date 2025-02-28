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台灣大型ETF接力誕生 劉宗聖：兆元ETF指日可待

2025/2/28 08:48
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）台灣大型ETF接力誕生，國泰永續高股息2月14日情人節宣布首度達成新台幣4000億元規模，相隔不到1週，元大投信2月18日也宣布元大高股息資產規模達成4000億元里程碑，加上龍頭元大台灣50，國內已有3檔4000億元級的ETF。

對此，投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖認為，隨著台灣ETF市場蓬勃發展，開始出現愈來愈多大型ETF，這是正常現象。

而比起美國VOO（Vanguard標普500指數ETF）、SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust）等重量級ETF，規模動輒6000億美元，甚至突破1兆美元，換算新台幣達20兆、30兆元，他認為國內大型ETF還有很大成長空間，未來出現兆元等級ETF應該指日可待。

倒是劉宗聖觀察國際市場，多數大型ETF，如上述的VOO、SPY都是追蹤標普500指數，皆屬於市值型ETF，反觀去年台灣ETF市場由高股息型獨領風騷，以台股ETF規模結構來看，去年高股息ETF約占66%，超過市值型的34%。

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劉宗聖認為，前兩年由於台灣高股息ETF本、息雙收，吸引很多投資人資金轉進，但隨著台股走高、殖利率下滑，不少高股息ETF配息縮水，他觀察，今年以來已經有看到投資人資金從高股息回流到市值型的現象。

從國際發展經驗來看，劉宗聖認為接下來國內市值型ETF和高股息ETF會逐漸走向均衡發展。（編輯：翟思嘉）1140228

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