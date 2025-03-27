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統一投信旗下台股主動式ETF獲准募集 本土投信首家

2025/3/27 14:45（3/27 15:41 更新）
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統一投信27日宣布首檔台股主動式ETF獲准募集，可望成為本土投信首家。統一投信總經理董永寬先前就預告，統一投信擁有堅強的研究團隊和基金經理人，等到主動式ETF開放，將推出產品提供投資人選擇。圖為董永寬2024年2月出席統一投信ETF發表會。中央社記者曾仁凱攝 114年3月27日
統一投信27日宣布首檔台股主動式ETF獲准募集，可望成為本土投信首家。統一投信總經理董永寬先前就預告，統一投信擁有堅強的研究團隊和基金經理人，等到主動式ETF開放，將推出產品提供投資人選擇。圖為董永寬2024年2月出席統一投信ETF發表會。中央社記者曾仁凱攝 114年3月27日
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（中央社記者曾仁凱台北27日電）為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會去年底正式開放主動式ETF，吸引國內外投信業者響應，除了野村投信搶得頭香，統一投信今天宣布首檔台股主動式ETF獲准募集，預計5月7日開募，可望成為本土投信首家。

金管會去年修正多項相關規範，宣布開放主動式ETF及被動式多資產ETF，並在2024年底公告實施，希望藉此推動金融市場商品多元化，及打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，吸引國內外投信業者響應。

外資野村投信拔得頭籌，宣布「野村台灣智慧優選主動式ETF」（00980A）將於4月15日至18日展開募集，並暫定5月5日掛牌上市，可望成為國內第1檔主動式ETF。

統一投信今天宣布將推出「統一台股增長主動式ETF」，已取得基金核准函，預計5月7日至9日正式開募，每股發行價新台幣10元，可望成為本土投信第1檔台股主動式ETF。

統一投信此次出線，被外界稱為爆黑馬。因為相較於元大、國泰、群益等本土投信業者在ETF市場居於領先，統一投信遲至去年3月才推出首檔台股ETF統一台灣高息動能（00939），在國內ETF市場算是相對資淺。

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不過有投信業者分析，過去ETF是被動追蹤指數，對於許多擅長操盤的資產管理公司而言，明星基金經理人有點派不太上用場，現在開放主動式ETF，是由基金經理人依照投資目標及策略，主動建構及調整投資組合，對於研究團隊能量較強的資產管理公司而言，相對具有誘因和優勢。

統一投信總經理董永寬先前就預告，統一投信有堅強的研究團隊和基金經理人，屆時等到主動式ETF開放，將推出產品提供投資人選擇。（編輯：張均懋）1140327

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