台積電恐讓ETF產生追蹤誤差 金管會擬鬆綁3成限制

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（中央社記者羅元駿台北20日電）台積電穩坐千金股、占台股大盤超過3成，恐讓國內追蹤台積電的ETF產生追蹤誤差。對此，專家學者透過金管會法規調適平台，提議鬆綁國內ETF追蹤的指數成分股比重30%的限制，金管會今天表示，已請證交所研議中。

金管會於2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新4個工作小組，目前共18項建議已有具體成果。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長黃厚銘指出，其中1項具體成果為很多ETF追蹤國內大盤走勢，但目前台積電占台股大盤超過30%，若將ETF追蹤限制訂在3成恐有追蹤誤差。

所謂追蹤誤差（tracking error）是指評估ETF的追蹤能力指標，在指定時間區間內，將指數與ETF績效相減即為追蹤差距。而國內ETF中單一成分股3成的上限，就可能發生大盤指數跑贏ETF的情況。

專家學者透過金融行動創新法規調適平台建議，針對國內產業的發展特性，盼放寬ETF追蹤的指數成分股比重3成上限，降低或避免追蹤誤差。

黃厚銘說，金管會已請證交所研議中，未來若確定就可以調整。

另外，針對證券商負債淨值比部分亦有具體成果。黃厚銘指出，客戶交割款放置於券商分戶帳時，因會計原則，券商需要將款項視為負債並計算淨值比。當分戶帳交割款金額越高，將使負債淨值比提升，相對擠壓到券商其他業務發展。

黃厚銘表示，目前擬就分戶帳金額扣除50%計算，避免現行制度使券商的淨值負債比大增，因而影響到其他業務發展。

金管會今天指出，為讓金融監理政策能快速回應市場需求，日前邀集4大工作小組、金研院、證基會、保發中心和聯徵中心提出「金融行動法規調適平台2.0方案」。

金管會法律事務處長林志憲指出，目前已有18項建議獲得採納，另有20項建議朝可行方向研議處理中。

針對法規調適平台2.0方案，林志憲說明，未來將增加「主題式」議題，以切合市場變化與需要，未來提案議題也將兼顧市場發展與市場安全。另外，也將由二級制改成一級制，讓金管會相關局處可依工作小組建議儘速研議，不必另行召開平台會議。

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林志憲進一步指出，調整部分還有針對跨組議題召開聯合工作小組會議討論，最後則是未來將視案件重要性及急迫性，提升金管會出席人員的參與層級。

金管會強調，「金融行動創新法規調適平台」展現對外部意見的高度重視，平台運作以來已有相當成果。目前除提出的法規調適平台2.0方案，未來仍將即時感測市場變化，發揮市場溫度計效果。（編輯：林家嫻）1140220