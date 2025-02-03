劉宗聖：元大台灣50挑戰國內首檔5000億元等級ETF

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）元大投信董事長劉宗聖今天表示，去年台灣ETF市場以高股息產品當道，但綜觀美國、中國、日本等市場，市值型ETF仍是主流趨勢，他看好台灣市值型ETF市場仍有很大努力空間。旗下元大台灣50（0050）最近調降費用率，目標挑戰成為國內首檔新台幣5000億元規模等級的ETF。

元大投信今天舉行媒體春酒，劉宗聖表示2024年台灣ETF投資人是股票當債券買，債券當股票買，高股息ETF當道。他觀察國際趨勢，包括美國的QQQ、VOO等國際市值最大的ETF，皆屬市值型ETF，他看好台灣市值型ETF市場仍有很大努力空間。

劉宗聖分析，以台灣前5大投信的台股ETF規模結構來看，高股息ETF占66%，超過市值型的占比34%；如果以受益人數來看，兩者比例更懸殊，達到72%比28%，他認為未來兩者應該朝向更均衡的發展。

元大投信在春節連假前，宣布大幅調降0050的經理費及保管費，按基金規模採累進式調降，以目前規模來看，經理費從現行的0.32%大砍至約0.11%，保管費也由0.035%降為0.03%，引發市場關注。

劉宗聖表示，調降0050費用率有兩個面向，一方面是隨著基金規模擴大，調降費用率希望回饋投資人；二方面也希望透過調降費用率，吸引更多投資人投入，進一步擴大基金規模。

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劉宗聖細數，0050是國內最老牌、也是目前規模最大的ETF，從2003年成立，大約花了8年時間，在2021年6月達到第1個1000億元規模，之後2022年至2024年，每年分別向前推進1個千億元規模，根據證交所最新資料，目前0050最新規模為4469億元。

劉宗聖表示，接下來0050將朝向5000億元的規模目標邁進，為此，此次0050調整費用率未雨綢繆，針對經理費的部分，由原費率0.32%，調整為依照基金規模累進式調降，基金規模1000億元內的部分調整為0.15%，接著規模超過1000億元至5000億元的部分，調整為0.10%，未來基金規模如果成長到5000億元至1兆元的部分，調整為0.08%；超過1兆元的部分，再調整為0.05%。（編輯：張均懋）1140203