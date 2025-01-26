中國證監會拋方案 強化支持ETF投資

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（中央社台北26日電）中國證監會在農曆年前拋出方案強化支持ETF投資，為中長期資金入市提供管道。方案提出建立股票ETF快速註冊機制、評估ETF產品現行運作機制、加強ETF產品日常監管與其他等12項措施。

中國證監會今發布「促進資本市場指數化投資高品質發展行動方案」（方案）。中國證監會表示，方案目標在於為中長期資金入市提供更便利管道，協助建構資本市場「長錢長投」生態，壯大理性成熟中長期投資力量。

中國證監會提到，該方案為「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」配合工作舉措之一；下一步將推動系統內各單位、各部門協同合作，不斷地優化具體制度安排，持續激發市場機構活力，強化監管與風險防範。

方案羅列12項措施，包括做優做強核心寬基股票ETF、打造產業旗艦ETF產品方陣、股票ETF快速註冊機制、評估ETF產品現行運作機制、加強ETF產品申贖及交易行為分析監測、加強指數基金特別是ETF產品日常監管等。

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中國證監會等6部門甫於日前發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，推動中長期資金進入市場。業界人士表示，這有助於穩定市場的長期資金供給，優化市場投資結構，也將為市場帶來超兆規模增量資金。

中國證監會緊接著又於農曆年前發布強化支持ETF投資方案，目標在於引導中長期資金入市，這也呼應了中國證監會主席吳清23日在國新辦記者會上所說，「大事兒不過夜，更不能過年，所以我們只爭朝夕」。（編輯：李雅雯）1140126