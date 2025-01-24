國內外資產管理公司拚卡位 市值型ETF躍今年市場主流

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）相較去年上半年高股息ETF熱潮，2025年市值型ETF熱度加溫。除元大台灣50（0050）大降經理費及保管費，全力鞏固領先地位，富邦投信、保德信投資等國內外資產管理公司也積極卡位。

0050是國內最老牌、也是規模最大的ETF，23日大動作宣布調降費用率，今天生效。0050新費用率按基金規模採累進式調降，以目前規模來看，經理費從0.32%大砍至0.11%，保管費由0.035%降為0.03%，劍指去年快速竄起的富邦台50（006208）。

006208與0050均追蹤由證交所與富時國際公司合編的「台灣50指數」，但006208主打低費用率，經理費僅0.15%，比起0050原費率少一半，吸走不少客源，006208資產規模已快速攀升到1984億元，居台股ETF規模榜第9位。

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元大投信董事長劉宗聖2024年底即表示，2025年將回歸常態，看好市值型ETF將重回主流。今年除了富邦投信1月中推出富邦台灣旗艦動能50（009802），保德信投資管理公司（PGIM）也預告，農曆年後將推出保德信市值動能50（009803），均為市值型ETF。

值得注意的是，此為保德信首度進軍台灣ETF市場，是繼大華銀投信、野村投信後，台灣第3家跨入ETF市場的外商投信。（編輯：楊凱翔、張良知）1140124