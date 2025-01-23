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006208進逼 0050大降費用率拚穩住ETF市占龍頭

2025/1/23 13:30
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（中央社記者曾仁凱台北23日電）國內最老牌、規模最大的ETF元大台灣50（0050）今天宣布大幅調降經理費及保管費，按基金規模採累進式調降。以目前規模來看，經理費從現行的0.32%大砍至約0.11%，保管費由0.035%降為0.03%，正面對決富邦台50（006208）等市值型ETF，新費用率將從24日起生效。

元大投信今天宣布調降0050費用率，其中經理費現行費率為0.32%，調整後將依照基金規模採累進式調降，基金規模新台幣1000億元內先調整為0.15%，接著規模超過1000億元至5000億元的部分，調整為0.10%。未來基金規模如果成長到5000億元至1兆元的部分，調整為0.08%；超過1兆元的部分，再調整為0.05%。

另外保管費也採相同架構，現行費率為0.035%，調整後先降為0.03%，未來規模如果超過1兆元的部分，再調整至0.025%。

以證交所最新數字，目前0050資產規模4469億元，調整後經理費約為0.11%、保管費0.03%。剛好低於006208的經理費0.15%、保管費0.035%。

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法人分析，此次0050挾規模優勢，大舉調降經理費及保管費，兩項費率調降後都剛好低於006208，全力回防穩住市占龍頭地位。

法人表示，0050是國內最老牌、也是規模最大的ETF，不過這幾年國內ETF市場新秀輩出，如006208與0050同樣追蹤由證交所與富時國際公司合編的「台灣50指數」，但006208主打低費用率，其中經理費僅0.15%，比起0050現行費率0.035%，只要一半不到，吸走不少客源，目前006208資產規模已快速攀升到1984億元，居台股ETF規模排行榜第9位。（編輯：楊凱翔）1140123

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