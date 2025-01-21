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主動式基金去年申購金額4.17兆元大於ETF 年增43%

2025/1/21 15:28
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台灣近年掀起ETF投資熱潮，帶動傳統主動式基金買氣同步增溫，根據集保結算所子公司基富通發布新聞稿，2024年主動式基金申購金額新台幣4.17兆元，大於ETF的3.82兆元，年成長率43%。

根據集保基金資訊觀測站資料統計，2024年整體境內外基金申購金額為9.87兆元，年成長57%。其中，主動式基金申購金額4.17兆元，年增43%，其次是ETF（指數股票型基金）申購金額3.82兆元，年成長107%，以及貨幣型基金申購金額1.88兆元，年成長22%。

值得注意的是，近年ETF風潮席捲，原本許多人認為主動式基金市場會受到排擠，不過根據統計數字來看，主動式基金申購金額仍然持續成長。

如果以淨申購金額來看，2024年境內外基金合計2.72兆元，年成長103%。其中ETF淨申購量2.37兆元，年成長111%，主動式基金淨申購量0.35兆元、年成長120%，貨幣型基金淨流出近20億元，年減103%。

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以規模來看，2024年整體境內外基金14.05兆元，年成長33%，其中主動式基金規模6.74兆元，年成長16%，ETF規模6.34兆元，年成長66%，貨幣型基金0.92兆元，年增2%。

資產管理業者表示，ETF以追蹤指數為目標，表現隨指數而波動；主動式基金由經理人選股操作，目標為超越指數，兩者各有特色。其中主動式基金在台灣發展超過40年，基金投資種類遍及全球各區域、產業，種類相較ETF更多元，且許多基金已歷經多次景氣循環考驗，不過政府今年將開放主動式ETF，未來ETF與主動式基金的界線可能更加模糊。（編輯：張均懋）1140121

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