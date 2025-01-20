台積電奪2024台股定期定額人數與成交額雙冠王

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股定期定額持續成長，根據證交所最新統計，從2024年1月起，投資人單月定期定額扣款金額均超過新台幣100億元，其中去年12月單月成交金額比起2023年1月成長近3倍。台積電勇奪去年定期定額投資人數及成交金額雙冠王。

根據證交所統計，2024年台股定期定額投資人數排行榜，台積電以41%居冠，其次是金融股兆豐金、玉山金以13%並列第2，鴻海、合庫金以8%並列第3。

成交金額方面，第1名同樣是台積電，囊括3成的百分比，接著是兆豐金的6%，玉山金5%，鴻海和中華電以4%並列第4。

ETF定期定額排行榜方面，投資人數第1名為國泰永續高股息（00878），人數百分比38%，接著是元大高股息（0056）的34%和元大台灣50（0050）33%。成交金額榜首則是元大高股息，金額百分比17%，接著富邦台50（006208）和國泰永續高股息以15%並列第2。

證交所表示，為落實普惠金融政策，從2017年1月推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，並於2020年10月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎，將原本需要較高資金的投資門檻大幅降低，讓更多的小資族能輕鬆進入資本市場。

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證交所回顧2024年全年度盤中零股交易日均成交金額達59.07億元，占集中交易市場成交金額比率約1.43%，相較2023年的24.46億元、占比0.87%，成長幅度各達140%及64%。

為持續提升市場流動性及交易效率，去年12月2日證交所將盤中零股撮合間隔從原本的1分鐘再縮短至5秒，預期將進一步促進盤中零股流動性，提升成交機會與效率。（編輯：張均懋）1140120