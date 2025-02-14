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ETF史上最快規模突破4千億 國泰00878緊追元大0050

2025/2/14 10:16（2/14 10:43 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）根據證交所資料，國泰永續高股息（00878）最新資產規模衝上新台幣4036億元，成為國內第2檔規模突破4000億元的ETF，緊追國內ETF始祖元大台灣50（0050）的4600億元。

相較於0050從2003年成立，到2024年中規模首度突破4000億元，花了約21年時間；00878成立於2020年7月，只花了約4年半時間，成為台灣ETF史上最快速度達成資產規模4000億元里程碑。

00878是在2020年7月成立，發行價15元，為當時國內第1檔季配型的台股ETF，這幾年來締造多項台灣ETF新紀錄，目前00878的受益人數、定期定額戶數都高居全台ETF之冠。

法人分析，00878能在短時間內迅速達成4000億元資產規模，主要是搭上這兩年台灣掀起高股息ETF投資熱潮，根據集保結算所資料，00878最新受益人數高達158.7萬人，為國內受益人數最多的ETF，甚至比台積電的股東人數144.6萬人還要高。

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00878與0050，成為目前台灣唯二資產規模超過4000億元的ETF，兩強之爭，也被視為高股息ETF與市值型ETF的對決。元大投信今年初宣布大幅調降0050的經理費及保管費，全力擴大市占。

元大投信董事長劉宗聖在3日春酒席間，回顧0050從2003年成立，大約花了8年時間，在2011年6月達到第1個1000億元規模，之後2022年至2024年，每年分別向前推進1個千億元規模。今年將全力朝向5000億元規模的目標邁進。（編輯：楊凱翔）1140214

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