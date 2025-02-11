期貨公會：推動亞洲資產管理中心 開放更多元期貨ETF

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）期貨公會理事長陳佩君今天表示，法規鬆綁及業務開放，有助推動台灣成為亞洲資產管理中心，公會也建議開放更多元化的期貨ETF商品，推動期貨ETF市場發展。

期貨公會今天舉行新春媒體聚會，展望今年期貨公會主要工作方向，陳佩君指出，今年公會將持續優化制度，提升期貨商國際競爭力、推動新商品，並在打擊詐騙、資安防護及永續金融各面向，繼續努力。

陳佩君表示，為推動台灣成為亞洲資產管理中心，期貨公會將持續透過法規調適平台、金融建言白皮書等，向主管機關與台灣期貨交易所建議法規鬆綁及業務開放。

陳佩君表示，公會今年初已建議推出週一或週五到期的選擇權商品，以及微型台指選擇權，因應市場對更靈活交易工具的需求，提升台灣期貨市場的國際競爭力。

期貨公會說明，建議開放更多元化的期貨ETF商品，已獲主管機關正面回應，公會期望今年進一步推動期貨ETF市場發展，為投資人提供更多選擇。

在資本運用，陳佩君指出，公會也向主管機關建議調整後淨資本額（ANC）計算方式，提高期貨商資金運用及經營效益。

在強化反詐騙與人工智慧（AI）應用，陳佩君表示，期貨公會持續與刑事警察局合作，辦理包括反詐情資分享、教育訓練與宣導活動等，強化市場整體的識詐及打詐能力。

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陳佩君指出，期貨公會也協助業者提升AI技術應用，強化相關資安規範與風險管理機制。

期貨公會說明，2024年台灣期貨市場交易量達3.95億口，全體期貨商獲利新台幣142.15億元，交易量及期貨商獲利，雙雙創歷史新高。（編輯：楊蘭軒）1140211