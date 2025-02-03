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00878今年首季預估配息0.5元 2年來首降

2025/2/3 17:26
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息（00878）今天發出2025年第1季收益分配公告，每受益權單位擬配發新台幣0.5元，較去年第4季的0.55元下滑0.05元，為2年來首見股息縮水。

對照00878今天收盤股價22.15元，年化殖利率約9%。除息交易日為2月20日，想參與此次配息的投資人，2月19日為最後買進日，股息預計於3月18日入帳。

00878採取季配息方式，過去2年配息節節走高，2023年第1、2季為0.27元，第3、4季調高為0.35元；2024年第1季為0.4元，第2季0.51元，第3、4季再上調到歷史高點0.55元。2025年第1季預計配息0.5元，為2年來首見下調配息。

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2024年上半年台灣掀起高股息ETF投資熱潮，但去年下半年高股息ETF開始出現配息縮水現象。包括熱門的復華台灣科技優息（00929）採取月配息，去年下半年多次縮減配息；元大台灣價值高息（00940）去年11月和今年1月也兩度調低配息。00878此次也跟進這波股息調降風潮。

根據集保結算所最新資料，00878目前受益人數高達157.2萬人，不僅是國內受益人數最多的ETF，更超越台積電，成為台灣股民最多的上市標的。此次調降配息，格外受到外界矚目。（編輯：林家嫻）1140203

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