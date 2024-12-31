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證交所公告：開放主動式ETF及多資產ETF

2024/12/31 16:32
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（中央社記者曾仁凱台北31日電）證交所今天宣布，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，此舉將進一步豐富台灣ETF市場，滿足投資人多元需求，並吸引國際資產管理機構參與。

配合政策修訂，證交所同步調整相關規章，包括證交所「營業細則」、「有價證券上市審查準則」、「認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項」及「受益憑證買賣辦法」等，今天正式公告，並自即日起實施。

證交所表示，主動式ETF與被動式多資產ETF的開放，不僅能提升ETF市場深度與廣度，更將吸引國際投信業者進入台灣市場，促進資本市場國際化發展。此外證交所也將透過多樣化的投資人教育宣導活動，進一步提高市場對新型ETF的認知與接受度，協助業者順利推動新商品，並促進台灣邁向亞洲資產管理中心的目標。

證交所介紹，主動式ETF由基金經理人依投資目標及策略，主動建構及調整投資組合，突破傳統被動式ETF僅追蹤指數績效的限制。而比起傳統共同基金，主動式ETF資訊更透明，將採全透明揭露方式，每營業日於基金淨值結算後，於投信公司網站揭露當日實際投資組合。

至於被動式多資產ETF，屬於傳統被動型ETF，但追蹤標的指數成分證券得同時包括股票及債券，可提供投資人平衡、多元資產配置的新選擇。（編輯：翟思嘉）1131231

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