台股ETF去年受益人數暴增415萬人 10檔年底創新高

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）台股ETF在2024年大放異彩，統計截至去年底，總檔數增加到66檔，總受益人數也達到1022萬5836人，雙雙創下歷年新高。2024年台股ETF受益人數總共增加415.2萬人，年增率近7成。

去年上半年，高股息ETF掀起空前申購熱潮，把市場炒熱到最高點；但下半年隨著台股幾度拉回震盪，部分ETF配息滑落，人氣退潮。

根據投信統計，2024年底，受益人數創新高的台股ETF有10檔，包括群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731），和元大中型100（0051）。

其中00919去年受益人數增加61.68萬人，成為台股ETF年度人氣王。其次是006208新增30.99萬人，老牌的0056也新增26.85萬人。

進一步觀察去年底受益人數創高的10檔台股ETF，其中有7檔是高股息型，而且季配型就有6檔上榜，整體來看，有配息的台股高息ETF仍是投資人熱愛標的。（編輯：楊凱翔）1140103