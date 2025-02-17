調查：8成科技業曾晉用研發替代役 人才首選半導體

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（中央社記者劉千綾台北17日電）AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，人力銀行表示，有高達8成科技業晉用過研發替代役，包括日月光、世界先進、廣達和聯電等大廠。調查也顯示，碩士以上學歷者有高達74.1%曾申請研發替代役，其中半導體產業為人才首選。

研發替代役自民國97年實施以來，今年正式邁入第17年，半導體、資訊業、電子業、金融業、研究機構等每年提供相應名額。1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同合作，針對企業人資以及碩士以上在學生進行調查，並公布「企業晉用研發替代役滿意度調查」。

產業人才短缺現象持續，調查顯示，有高達80.3%科技業曾經或已經晉用過研發替代役，員工數200人以上的大型公司晉用意願明顯高於中小型公司，76.7%受訪者認為有利公司培育人才，比例最高，其他原因包含企業可提前預約優秀人才、配合政策以及綁約降低流動率。

對於研發替代役男的整體表現，有6成企業給予60分以上的肯定，其中更有23.6%給出80分以上的高評價。不過，2成沒有晉用研發替代役的企業表示役男管理不易、公司業務沒有需求以及申請過程繁複等原因，所以卻步沒有提出申請。

研發替代役專案辦公室指出，研發替代役擁有4大優勢，分別是畢業即就業、生活自主性、進入知名企業及薪資保障，根據調查，碩士學歷的役男每月薪資平均約新台幣5.8萬以上，博士學歷則為7.4萬以上，對未來職業發展非常有利。

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從人才供給端分析，調查顯示，碩士以上學歷的學生當中有高達74.1%曾經申請過研發替代役，主要著眼於累積職場經驗不浪費服役時間、卡位知名企業、提前適應企業文化以及薪資待遇佳。

選擇服役企業方面，調查指出，最想進入的產業以半導體為首選，其次依序為資訊、公立研究機關、電子電機以及通訊等產業。（編輯：張均懋）1140217