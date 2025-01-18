美國務院密切關注台灣等地海纜遭損 籲各方配合調查

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）近期波羅的海與台灣近海電纜先後遭損，美國國務院今天表示密切關注相關發展，也關切調查人員無法獲得必要資訊的情形。國務院敦促各方充分配合進行中的調查，以確定事實為何。

野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，引起各界關注。無獨有偶，去年底波羅的海2條海底電纜在不到24小時內受損。瑞典、德國和立陶宛展開調查，把矛頭指向中國貨船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）。

美國國務院一名發言人今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美方正密切關注多個地區海底電纜受損的報告，包括台灣周邊及波羅的海。美國也關切調查人員在最近電纜損壞事件的調查中，無法獲得必要准入及透明度的相關通報。

「更廣泛地說，一如我們在2024年9月26日的多邊聲明中所申明，保護海底電纜的安全、韌性和完整性對全球通訊、經濟成長與發展至關重要。」

為防範海底電纜遭破壞，台灣國防部15日表示，將依據海底電纜位置，在宜蘭頭城、淡水等鋪設海底電纜海域，劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等加強區域監控和水面目標掌握。

國安局長蔡明彥昨天指出，國安局與國防部、海巡署對中共籍船舶有即時通報應處機制，接下來將中共藉第三國權宜輪的破壞與侵擾列為重點。

波羅的海方面，2條分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的海底電纜於去年11月17至18日間被切斷，在事發海域航行的「伊鵬3號」被指涉嫌蓄意下錨，在海床拖行超過約160公里，切斷上述2條電纜。

事發後，金融時報引述瑞典政府報導，中國允許來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥的代表以觀察員身分登船，但拒讓瑞典一名檢察官登船。

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中國外交部發言人毛寧去年底回應相關提問時表示，中國已邀請德國、瑞典、芬蘭和丹麥共同參與完成聯合事實調查，並向他們提供資訊。

2023年10月，中國貨櫃船Newnew Polar Bear被控以船錨拖斷芬蘭灣海底的天然氣管線及網路電纜。船隻肇事後火速從波羅的海開往俄羅斯。事隔10個月，中國承認這艘船損壞天然氣管道，但強調是意外事件。（編輯：陳慧萍）1140118