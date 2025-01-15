防範海底電纜遭破壞 國防部劃設重點監視區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北15日電）野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，引起各界關注。國防部今天表示，會依據海底電纜位置，在宜蘭頭城、淡水等鋪設海底電纜海域，劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等 加強區域監控和水面目標掌握。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

國防部今天上午召開例行記者會，媒體關注國軍對海纜防護的應處。

國防部情次室聯合情研中心副主任胡中華上校表示，海底電纜是重要關鍵基礎設施，國防部向來重視關鍵設施安全，日前邀請海巡署等相關部會進行研討，針對現有機制的情資交換、可疑船舶掌握和預警，以及即時通報、相互支援機制予以研討強化，確保國家安全。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校指出，海纜防護屬國安層級，國軍責無旁貸；其次是國防部會依據海底電纜位置，在宜蘭頭城、淡水、八里、澎湖、屏東枋山等鋪設海底電纜海域，劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等，加強區域監控和水面目標掌握。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李昌富說明，當海軍雷達發現海底電纜附近周遭海域有船隻滯留，或是航速異常變換、航跡可疑時，會立即通報作戰中心，並同步通報海巡署派遣兵力執行蒐證、查緝、扣押等執法作為，海軍並依海巡署需求前往策應；國軍和海巡署已研討海底電纜防護應處作為，強化雙方情資交換、通報機制，後續列入「海上任務綜合支援協定書」修訂。

針對斷纜事件對國軍是否造成影響，國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校表示，這次海纜中斷事件雖然對國軍通信沒有影響，但也考量海底電纜大規模中斷的可能性，國軍已複式配置專屬的光纖網路、微波設備和衛星系統，作為多重通資手段，完備各項指管中斷的應處作為，且定期實施演練，確保指管通聯正常。（編輯：張良知）1140115