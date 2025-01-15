台灣海底電纜遭破壞 數發部：持續提升通訊網路韌性

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（中央社記者吳書緯台北15日電）野柳東北方海域海底電纜日前遭到疑似中國背景的貨輪損壞，引起各界關注。數位發展部表示，將持續推動提升國家通訊網路韌性，以及厚植海纜系統關鍵基礎設施全災害防護等，確保重大災難時的通訊網路營運韌性。

野柳東北方海域海底電纜日前疑似遭到喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪，由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局長蔡明彥、國防部、陸委會、數發部等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

根據數發部書面報告指出，為強化台灣通信網路韌性，已擬定「強化通訊海纜系統安全防護」及「建設海陸空應變通信網路」等策略，持續建構多元異質且安全的國家通訊網路。

針對建設海陸空應變通信網路，數發部指出，藉由整合衛星、微波、海纜系統等，充分運用海洋、陸地與天空三維空間內可用的通訊解決方案，完備「多元異質」應變通訊系統，確保台灣遇到重大災難時，即使部分通信網路無法提供服務，仍有其他通訊方案可分別滿足國內離島及國際通訊需求。

數發部說明相關規劃包含促進增建通訊海纜，補助新設國際海纜站及備援機房、強化既設國際海纜登陸站韌性建設、以多元異質通訊系統支援海纜中斷之重要通訊電路等3項。

對於以多元異質通訊系統支援海纜中斷之重要通訊電路，數發部說明，分為微波備援機制、衛星備援機制等2項，已於民國112年起核准業者微波擴充的頻寬，及協助中華電信將微波容量擴充至海纜忙時通訊頻寬需求（約12 Gbps），達到海纜頻寬完整異質系統備援的機制。

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至於衛星備援機制，數發部表示，已著手盤點衛星資源，於國內對離島的海纜或微波通訊無法使用時，再以衛星備援維持指揮體系通訊不中斷。例如112至113年執行「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，在指揮體系重要節點、離島及尚未具備異質通訊備援等地區，建置完成773個非同步衞星站點。

數發部指出，其中700站點提供指揮體系關鍵部會運用，73站點分別強化行動通訊網路與對外通訊的韌性，目前台灣全島及上述離島地區皆可獲全天候衛星服務。（編輯：翟思嘉）1140115