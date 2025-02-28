中資背景貨輪涉毀台灣海纜 歐盟譴責蓄意破壞將聯合國際因應

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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，是台海最新灰色地帶威脅事件之一。歐盟發言人表示重大關切，指從波羅的海到台灣海峽的海纜成為目標，強烈譴責所有蓄意破壞基礎設施的行為，並將聯合國際夥伴共同因應。

歐洲聯盟（EU）不具名發言人今天回覆中央社，歐盟非常關切在台灣周邊的海底電纜損壞事件發展，台澎海纜是一系列衝擊關鍵基礎設施的最新事件。

歐盟發言人表示：「我們強烈譴責任何蓄意破壞關鍵基礎設備的行為，不論發生在亞洲、歐洲或其他地方。我們將持續與全球理念相近夥伴共同對抗這類活動。」

歐盟執行委員會（European Commission）21日發布強化海纜韌性的政策，並提出「海纜外交」。中央社詢問台灣遭受的海纜破壞事件，是否成為歐盟需要連結國際夥伴的例證。

該發言人指出，歐盟計畫與夥伴更緊密合作、積極投入「海纜外交」，「透過跨國和多邊組織共同改善我們防範、偵測、遏阻及因應影響水下關鍵基礎設施的能力」。

歐盟強調需持續提高對這類威脅樣態的認知，追究肇事者的責任並提高進行這種破壞活動的成本。

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中央社並詢問日前共軍在台灣及澳洲附近海域無預警劃設演習區的事件。歐盟發言人則重申對台海安全的一貫立場，即台海和平穩定對區域和全球的安全及繁榮具戰略重要性，維持台海現狀是歐盟的直接利益，反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的行為。

歐盟呼籲所有相關方保持克制、避免升高緊張，並應透過對話解決問題。（編輯：唐佩君）1140228