海纜屢遭破壞 李問：不能排除已成灰色地帶侵擾手段

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（中央社記者賴于榛台北25日電）近期海纜斷裂事故頻傳，總統府發言人李問今天說，海纜保護應視為國安議題，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，政府除加重對破壞海纜的刑責及罰金，也將持續改善通報及執法流程。

李問今天出席「2025 RightsCon 全球數位人權大會」，並以「通訊韌性挑戰：強化海底纜線保護及多層次備援」進行專題報告。

李問指出，面對地緣政治持續變化，台灣必須持續強化海底纜線的保護及通訊韌性，尤其保護海纜、增強多層次備援系統，並且在通訊科技推動非紅供應鏈上，都應與國際夥伴合作及經驗交流。

他強調，海纜保護應視為國安議題，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，台灣除已修法加重對破壞海纜的刑責及罰金，也將持續改善通報及執法流程，像是近期為更有效運用資源，執法單位已列出有威脅性的可疑船隻黑名單。

李問表示，維繫穩定暢通的通訊，對於守護民主政治環境非常重要，希望國際友人能共同努力。

此外，馬祖海底纜線在1月及2月相繼斷裂，正以微波備援通訊應對中。李問說，過去2年在政府努力下，備援訊號已獲得進步，從2.2GBps增強到12.6GBps，然而馬祖的網路速度仍然受到影響，凸顯還有很多挑戰必須面對，因此未來除了新增台馬第3條海底纜線，更必須持續重視改善離島居民通訊品質。

李問強調，總統府「全社會防衛韌性委員會」討論盤點非常廣泛的議題，其中「韌性」概念是強調在各種天災與緊急狀況時，維繫政府及社會正常的運作，而維繫通訊穩定有助於鞏固各種領域的韌性。

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他也解釋，「備援備援再備援」的原則，就是強調建立多層次的備援通訊系統，運用不同類型的科技，達成互為備援關係並且迅速應變，這當中包括海底纜線互為備援、微波訊號、衛星通訊等不同層次的通訊科技。

根據電信管理法第72條第一項，以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。（編輯：林淑媛）1140225