加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／林子偉滿貫砲改判界外後獲保送 台灣3比1領先
首頁 / 政治
海底電纜遭破壞
新聞專題
海底電纜遭破壞1/37
首頁 / 政治

海纜屢遭破壞 李問：不能排除已成灰色地帶侵擾手段

2025/2/25 18:38（2/25 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海底電纜示意圖。（達志影像）
海底電纜示意圖。（達志影像）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北25日電）近期海纜斷裂事故頻傳，總統府發言人李問今天說，海纜保護應視為國安議題，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，政府除加重對破壞海纜的刑責及罰金，也將持續改善通報及執法流程。

李問今天出席「2025 RightsCon 全球數位人權大會」，並以「通訊韌性挑戰：強化海底纜線保護及多層次備援」進行專題報告。

李問指出，面對地緣政治持續變化，台灣必須持續強化海底纜線的保護及通訊韌性，尤其保護海纜、增強多層次備援系統，並且在通訊科技推動非紅供應鏈上，都應與國際夥伴合作及經驗交流。

他強調，海纜保護應視為國安議題，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，台灣除已修法加重對破壞海纜的刑責及罰金，也將持續改善通報及執法流程，像是近期為更有效運用資源，執法單位已列出有威脅性的可疑船隻黑名單。

李問表示，維繫穩定暢通的通訊，對於守護民主政治環境非常重要，希望國際友人能共同努力。

此外，馬祖海底纜線在1月及2月相繼斷裂，正以微波備援通訊應對中。李問說，過去2年在政府努力下，備援訊號已獲得進步，從2.2GBps增強到12.6GBps，然而馬祖的網路速度仍然受到影響，凸顯還有很多挑戰必須面對，因此未來除了新增台馬第3條海底纜線，更必須持續重視改善離島居民通訊品質。

李問強調，總統府「全社會防衛韌性委員會」討論盤點非常廣泛的議題，其中「韌性」概念是強調在各種天災與緊急狀況時，維繫政府及社會正常的運作，而維繫通訊穩定有助於鞏固各種領域的韌性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他也解釋，「備援備援再備援」的原則，就是強調建立多層次的備援通訊系統，運用不同類型的科技，達成互為備援關係並且迅速應變，這當中包括海底纜線互為備援、微波訊號、衛星通訊等不同層次的通訊科技。

根據電信管理法第72條第一項，以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。（編輯：林淑媛）1140225

#李問
#海纜
#馬祖
#總統府
#全社會防衛韌性委員會
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
延伸閱讀
馬祖傳斷訊 中華電：工程挖損光纜、行動通訊已恢復台澎3號海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援海底電纜遭破壞 芬蘭駐台代表：短時間數起啟人疑竇海底電纜遭破壞為何嚴重？上網追劇得靠它、國安金融也受影響中資貨輪涉拖斷台澎3號海纜遭押返 船名一變再變
李問
中國大規模軍事行動 總統及國安團隊全盤掌握211營憲兵洩密給中國 總統府：譴責叛國行為
全社會防衛韌性委員會
哈利法克斯論壇閉幕 副總統：投資台灣就是投資和平賴總統出席哈利法克斯論壇 提打造非紅供應鏈3呼籲
海底電纜遭破壞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中資背景權宜輪涉拖斷台澎3號海纜 海巡攔查押返港偵辦[影]
19
更多編輯台推薦新聞：