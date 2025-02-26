中資背景權宜輪涉拖斷海纜 國台辦：正核實相關情況

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（中央社記者謝怡璇北京26日電）中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，相關情況正在核實當中，每年全球約有百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故，民進黨刻意渲染。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，「相關的情況我們確實也在核實當中」，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故，「民進黨當局」在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，刻意渲染進行政治操弄是不得人心的。

有記者提問，多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景權宜輪，船上8名船員均為中國大陸籍人士，有中國大陸人士在台灣接受調查，不知兩岸就此方面有無可能溝通，或依循既有協議處理案件。

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朱鳳蓮回應，影響兩岸協議執行的根本原因，是「民進黨當局」拒不承認、體現一個中國原則的共識。

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日凌晨接獲中華電信通報並派員到場，「宏」輪遭押返安平港，全案將依國安層級處理原則，報台南地檢署指揮偵辦。海底電纜斷纜原因是否屬人為故意破壞或單純意外造成，皆尚待調查釐清。（編輯：呂佳蓉）1140226