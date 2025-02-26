中資背景貨輪涉毀台澎第3海纜 南檢聲押中國船長

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（中央社記者張榮祥台南26日電）中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌拖斷台澎第3海纜，海巡署將貨輪押返安平港，今天送辦船上8名中國籍船員，南檢訊後聲押王姓船長，其他7人限制住居及出境、出海。

台南地檢署今晚指出，南檢昨天接獲海巡署通報載有8名中國籍船員的「宏泰」貨輪，在我國海域損壞海底電纜情資，隨即指派檢察官和海巡署第四海巡隊組成專案小組偵辦。

南檢表示，8名中國籍船員中，王姓船長涉犯電信管理法第72條毀壞海纜相關設施，罪嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見；其他7人限制住居及出境、出海，且施以科技設備監控，檢方將持續調查「宏泰」貨輪損壞海底電纜經過及原因。

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「宏泰」貨輪22日晚上7時10分至25日凌晨3時在台南市將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但無回應。

中華電信昨天凌晨3時許報案，稱台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂；第四海巡隊則發現「宏泰」貨輪下錨滯留，接獲斷裂事件通報後以現行犯攔停「宏泰」貨輪，押返台南安平港，偵訊船上8名中國籍船員。（編輯：蕭博文）1140226