海纜事故頻傳 管碧玲：掌握黑名單52艘特定船隻

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（中央社記者張已亷高雄26日電）台灣海纜斷裂事故頻傳，海委會主委管碧玲今天說，已掌握「黑名單」並以威脅度分級，採高規格超前部署掌握52艘特定船隻，且有多單位守護海纜，社會大眾得以放心。

海洋委員會主委管碧玲上午到海巡署南部分署第五岸巡隊，出席海巡署偵防分署查獲毒品工廠及走私大麻、私菸聯合記者會，聽取案件簡報及頒發加菜金勉勵偵辦人員。

管碧玲指出，台灣海域周邊有非常多權宜輪滯留，經常在海象不好時下錨致勾斷海底電纜，在守護海纜方面，有交通部航港局以智慧航安系統監控，若有船隻在海纜區域滯留時，自然會有警示，而中華電信也有僱用民間船隊巡查。

管碧玲表示，海巡方面則列有「黑名單」並以威脅度分級，採高規格超前部署掌握52艘特定船隻，涉拖斷台澎第3海纜的中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，在「黑名單」中被歸列為中度威脅，另外，今年斷纜頻率雖較高，但數發部備援系統非常到位，相關法規罰則也有提高，加上前述各單位守護海纜，社會大眾得以放心。

管碧玲指出，台灣是法治國家，過去辦案若不是升高為國安層級，扣留帶案等都有法治考慮上的問題，而16日台馬2號斷纜及25日台澎3號斷纜等2案是升高到國安層級處理，但台灣是民主法治國家，考量罪刑法定原則、犯罪樣態明確化、講究證據等，人員在辦案過程如何面對「看不到的灰色襲擾動機」是挑戰，要共同好好思考這個問題。

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管碧玲表示，若中國如果利用台灣民主法治進行灰色地帶襲擾，背後有國安等疑慮，「我們怎麼辦」，希望檢、警、調、海巡、憲兵及關務等6大查緝系統面對挑戰能想辦法突破，釐清案件背後事實，「這次我很關心的」。

最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，類似案件在連江、金門、士林、基隆、台南地檢署轄區都發生過，慢慢在累積經驗，配合法令修改及經驗累積，相信一定會有對策。（編輯：李淑華）1140226