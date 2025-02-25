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中資貨輪涉拖斷台澎3號海纜遭押返 船名一變再變

2025/2/25 19:30（2/25 19:56 更新）
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中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷中華電信台澎第3海纜，海巡署25日中午押返台南安平港登檢，發現其船尾竟掛「善美7」船名，名稱一變再變。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月25日
中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷中華電信台澎第3海纜，海巡署25日中午押返台南安平港登檢，發現其船尾竟掛「善美7」船名，名稱一變再變。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月25日
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷中華電信台澎第3海纜，海巡署今天將「宏泰」押返台南安平港登檢，發現船名一變再變，船尾竟掛「善美7」船名，全案由南檢署偵辦。

海洋委員會海巡署今天透過新聞稿表示，「宏泰」貨輪於22日晚間7時10分至25日凌晨3時在將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署全程監控，並通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但都沒回應。

中華電信今天凌晨3時許報案指稱，台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，請求協助查處。

海巡署表示，台南海巡隊10079艇今天凌晨2時30分發現「宏泰」貨輪下錨滯留，便實施廣播驅離及監控，後來接獲斷裂事件通報便以現行犯攔停「宏泰」貨輪，但因舷差過大且海象不佳無法登檢。

海巡署指出，「宏泰」貨輪的船舷外觀顯示是「宏泰168」，但自動辨識系統（AIS）卻顯示為「宏泰58」，船名有待查證釐清。

據指出，海巡署於中午12時15分將「宏泰」貨輪押返回台南安平港登檢，竟又發現「宏泰」的船尾竟掛「善美7」船名，名稱一變再變，令人霧裡看花。

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海巡署表示，此次海底電纜斷纜原因，是否屬人為故意破壞或單純意外，仍有待調查釐清，但經查涉嫌的多哥籍「宏泰」貨輪為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

目前全案依國安層級處理原則，並報請台南地檢署指揮偵辦中。據了解，相關筆錄仍在製作中，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。（編輯：戴光育）1140225

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