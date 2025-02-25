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中資背景權宜輪涉拖斷台澎3號海纜 海巡攔查押返港偵辦[影]

2025/2/25 13:28（2/25 13:50 更新）
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中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日凌晨接獲中華電信通報並派員到場。（海巡署提供）
中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日凌晨接獲中華電信通報並派員到場。（海巡署提供）
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（中央社記者張已亷、黃麗芸高雄25日電）中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署凌晨接獲中華電信通報並派員到場，「宏」輪遭押返安平港，全案將依國安層級處理原則報台南地檢署指揮偵辦。

海洋委員會海巡署今天發布新聞稿指出，「宏」輪22日晚上7時10分許至25日凌晨3時許在將軍漁港西北方6浬（台澎第三海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署全程監控並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，但均無回應。

海巡署表示，凌晨2時30分許部署調派10079艇在海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現該輪下錨滯留時，立即實施廣播驅離並全程監控，在凌晨3時8分許發現「宏」輪開始往西北方航離，並於凌晨3時24分許獲中華電信報案，稱台澎第三海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，初判疑似外力破壞，已啟用備援不影響通訊。

海巡署指出，獲報後以現行犯攔停「宏」輪，但因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，中午12時15分許將「宏」輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，報台南地檢署指揮偵辦。

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海巡署指出，這次海底電纜斷纜原因是否屬人為故意破壞或單純意外造成，皆尚待調查釐清，而涉案多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

另外，該輪船舷外觀為「宏泰168」，經以無線電與「宏」輪通聯時獲復，該輪為「宏泰168」，但AIS顯示為「宏泰58」，後續將併案查證釐清。（編輯：李淑華）1140225

台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
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