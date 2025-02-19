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中國麗水大學申請切斷海纜專利 日本國會議員關注

2025/2/19 21:53
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（中央社記者楊明珠東京19日專電）台灣周邊海底電纜疑遭中國船隻損害事情頻傳，外媒報導中國麗水大學團隊申請「切斷海底電纜裝置」專利；日本國會議員松原仁認為此事攸關日本的通訊基礎設備，詢問日本政府看法，日本官方表示有掌握已公開資訊，其餘避答。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，有關海底電纜切斷裝置，以2009年中國國家海洋局（現在的自然資源部）技術人員申請的「海洋曳航型切斷裝置」專利為基礎，2020年由麗水大學（位於浙江省麗水市）申請專利。

文件指出，在緊急狀況之際，當有必要切斷電纜，需高速且低成本的切斷裝置。

日本無黨籍眾議員松原仁在國會提出質問主意書（質詢狀），要求日本政府就此發表看法。日本政府本月7日內閣會議做出答辯書，內容寫道：「有關海底電纜的狀況，會持續關注」。

針對海底電纜切斷裝置一事，日本政府的答辯書寫道：「有掌握已公開的資訊，至於更詳細的內容，基於事情的性質，不便回答」。

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產經報導，美國學者對「新聞週刊」指出，「中國這所大學提出專利申請是事實，這顯示中國具有將來要實施海底戰的動機」。

報導還說，在台灣周邊，上個月海底電纜受損，海巡署指出，疑似是載有7名中國籍人士的貨輪（登記為喀麥隆籍）故意為之。此外，本月17日發生連接台灣本島與離島馬祖（近中國福建省）的2條海底電纜陸續斷裂。（編輯：唐佩君）1140219

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