波羅的海電纜遭破壞 金融時報：瑞典批中國拒檢察官登伊鵬3號檢查

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（中央社台北23日電）中國政府此前允許歐洲4名調查人員登上涉嫌切斷波羅的海2條海底電纜的「伊鵬3號」，但英國金融時報報導，瑞典政府嚴厲批評中國拒絕瑞典一名檢察官登船，導致這名檢察官沒有機會在瑞典刑事調查的框架內檢查該船並查問船員。

華爾街日報19日報導，經過數週緊張的秘密外交後，中國允許歐洲調查人員登上「伊鵬3號」，相關人員來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥，已於19日上午登船。

金融時報22日則引述瑞典當局報導，中國允許來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥的代表以觀察員身分登船，但拒絕瑞典一名檢察官登船。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）向金融時報表示，瑞典政府嚴肅對待此事件，並指這艘船離開前，檢察官沒有機會在瑞典刑事調查的框架內檢查該船並查問船員。

伊鵬3號此前停留在丹麥與瑞典之間的公海，目前已離開前往埃及。

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報導表示，瑞典政府曾向中國當局施壓，要求該散裝貨船從公海進入瑞典海域，以便對電纜被切斷事件進行全面調查。

報導又指，各國對於切斷電纜背後的動機有不同意見。一些了解調查情況的人士認為，「伊鵬3號」的船錨可能在波羅的海海底拖行，可能是由於航海技術不佳造成；但其他國家政府私下表示，懷疑俄羅斯是造成此次事件的幕後黑手，並可能向船員支付金錢。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131223