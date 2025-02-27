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中資背景貨輪涉毀台澎海纜 中國船長否認犯行遭羈押

2025/2/27 14:54（2/27 15:06 更新）
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中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，25日遭海巡署派員押返台南安平港。（海巡署提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月25日
中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，25日遭海巡署派員押返台南安平港。（海巡署提供）中央社記者張已亷傳真 114年2月25日
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（中央社記者張榮祥台南27日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，南檢聲押中國籍王姓船長；地院認定王姓船長毀壞海纜，影響政府和社會運作功能，又否認犯行，今天裁定羈押禁見。

台南地方法院今天指出，在共犯供述、證人證述及相關事證佐證下，王姓船長涉犯電信管理法第72條第1項以毀壞或其他非法方法危害與海纜登陸站、機房連接纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大。

地院表示，王姓船長是中國籍，在台無固定居所，若具保在外，恐有逃亡之虞；何況全案尚待釐清王姓船長和其他共犯分工及參與犯罪程度深淺，王姓船長若交保，可能和其他共犯聯繫，有勾串共犯及證人之虞。

地院認定王姓船長毀壞海纜線，造成島間通信中斷，影響政府及社會運作功能，可能因通信中斷發生公共危險，犯罪情節不輕，也對社會治安造成一定危害，因此裁定羈押並禁止接見通信。

「宏泰」貨輪22日晚上7時10分至25日凌晨3時在台南市將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但無回應。

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中華電信25日凌晨3時許報案，稱台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂；第四海巡隊則發現「宏泰」貨輪下錨滯留，接獲斷裂事件通報後以現行犯攔停「宏泰」貨輪，押返台南安平港，送辦船上8名中國籍船員。

台南地檢署昨天訊後聲押王姓船長，其他7名船員限制住居及出境、出海，且施以科技設備監控，檢方將持續調查「宏泰」貨輪損壞海底電纜經過及原因。（編輯：蕭博文）1140227

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