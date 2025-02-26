中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責

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（中央社記者吳書緯台北26日電）國防部表示，中共22架次軍機上午起逾越中線及延伸線，更公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。國防部表達嚴厲譴責，並監控警戒、適切應處。

國防部今天下午發布新聞稿指出，自上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動；其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部及西南空域。

國防部指出，中共期間更公然違反國際慣例，無預警在距台灣高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。對此國防部表達嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

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國防部強調，中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁。在全球正致力於和平的此刻，中共此舉與其一再宣稱「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

國防部指出，中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，適足證明中國已是當前台海及印太區域和平穩定唯一、且最大的威脅。國軍將持續戮力建軍備戰，嚴密掌握台海周邊情勢，以確保國防安全。（編輯：蘇志宗）1140226