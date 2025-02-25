金色眼鏡蛇軍演泰國登場 台日星韓等國出動逾200官兵參演

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（中央社曼谷25日綜合外電報導）來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵今天齊聚泰國素羅娜麗營（Camp Suranaree）閱兵場，慶祝第44屆「金色眼鏡蛇」聯合軍演揭開序幕。

美軍今天在「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）的臉書（Facebook）專頁發文披露，台灣也有派員參加今年在泰國舉行的聯合軍演。

貼文內容寫道，美國太平洋陸軍司令克拉克（Gen. Ronald P. Clark）表示：「我們在這個地區有個共同目標：透過團結備戰來避免戰爭。避免戰爭需要感謝很多人，所以要感謝泰國為第44屆金色眼鏡蛇軍演所付出的努力。」

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金色眼鏡蛇軍演的開幕式今天登場。這項聯合軍演始於1982年，目前是亞洲規模最大的軍演。

今年有超過3200名美軍官兵參演，他們將與盟國和夥伴並肩合作，進行聯合訓練、多國交流與人道救援等項目演訓。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140225