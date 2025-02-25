美縮減東南亞援助 印尼學者：台灣應趁勢投入

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）美國凍結部分對外援助，分析指中國可能趁勢擴大在東南亞的影響力。但印尼學者認為，大多受美援的NGO計畫並不符合中國議程，且北京應該不願支助西方主導的NGO，並建議台灣能趁勢投入援助。

美國總統川普1月20日上任後不久下令暫停對外援助計畫90天，路透社日前報導，美政府已釋出先前凍結的53億美元外交援助，但仍衝擊包括印尼在內的多國援助計劃。

印尼目前已有多個非政府組織（NGO）因美援暫停，而被迫停止運作、關閉辦公室，並裁員逾300人。

半島電視台（Al Jazeera）日前引用學者分析報導，美國停止援助東南亞，將為中國提供資金填補空缺的機會。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）指出，川普整頓美國國際開發總署運作之際，美國在東南亞的影響力正逐漸減弱，與此同時，中國則不斷加強外交力度。

格蘭奇克說：「北京已將美國敘述成一個冷漠無情、無法在區域或全球發揮領導作用的國家。」他預測，北京將增加對多個開發中國家的援助和投資。

不過，多名印尼學者則對此抱持保留態度。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員哈比比（Habib Dzakwan）認為，中國的確可能藉此增加援助東南亞國家，但印尼政府傾向在中美間不選邊站，因此可能會尋求日本或德國等傳統合作夥伴合作。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）印太發展中心研究員帕拉昂（Hilman Palaon）則告訴中央社，他同意美方削弱美國國際開發總署，將為其他國家釋出機會，特別是中國，但「大多美方援助的計劃可能不符合中國的議程」。

半島電視台指出，美國國際開發總署去年在東南亞花費8.6億美元，資助從治療愛滋病到保護生物多樣性、加強地方治理等方面的計畫。

帕拉昂向中央社補充，受影響的NGO雖然得盡快找到填補資金空缺的解方，但據他所知，部分NGO或執行援助計畫者和中國關係不佳，又或未曾接觸中國，「這也加大了中國提供援助的挑戰」。

另外，帕拉昂也對北京是否願意支持美國或西方主導的NGO，抱持懷疑態度。他所指的是如「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（GFATM）等機構。

印尼國家研究與創新署政治研究中心（PRP-BRIN）教授安華（Dewi Fortuna Anwar）也持類似看法。

安華指出，中國對援助民主、言論自由或LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等NGO不感興趣，因此若真有意填補美國凍結援外資金的缺口，中國也會選擇性的援助。

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她舉例說：「中國可能會願意援助與氣候變遷有關的計畫。」

另外，安華還向中央社表示，台灣在民主制度、言論自由和LGBTQ議題上擁有國際知名度，「或許台灣在這個時候，能向東南亞國家專注於相關領域NGO伸出援手」。（編輯：陳承功）1140225