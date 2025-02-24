菲日防長促邀理念相近夥伴 共同因應嚴峻安全環境

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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓國防部長鐵歐多洛與日本防衛大臣中谷元今天舉行菲日國防部長會議，兩人在會後的記者會上說，為因應日益嚴峻的安全環境，菲日兩國應深化與盟友及理念相近夥伴之間的合作。

菲日國防部長會議上午在大馬尼拉都會區的馬卡蒂市（Makati）舉行，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與中谷元會後召開聯合記者會，各自發表聲明，但未接受媒體提問。

鐵歐多洛說，雙方在會中評估了菲律賓的防衛能力，並就印度太平洋地區的安全，以及東海、南海的局勢交換意見，同意加強雙邊安全合作以及國防產業夥伴關係。

他指出，雙方認同應擴大現有聯盟的合作規模與範圍，邀請更多理念相近夥伴加入，以國際法為依據，共同促進印度太平洋地區、東海與南海的自由與開放，對抗任何單方面重塑全球秩序或以武力改寫國際法的企圖。

鐵歐多洛雖未點名任何國家，但明顯是針對中國。台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方，但中國與菲律賓之間的對抗日益激烈。

馬尼拉過去數月來多次指控中方衝撞菲船、噴射強力水柱、發射雷射光或照明彈。數日前，菲律賓海岸防衛隊指控中國人民解放軍直升機，危險逼近菲律賓漁業局的公務飛機左翼上方，最靠近時只有3公尺。

另一方面，中谷元表示，周邊安全環境日益嚴峻，日菲作為戰略夥伴，有必要進一步加強防務合作與協同作戰能力，以維護印太地區的和平與穩定。

他補充，他和鐵歐多洛都相信應深化與盟友及理念相近國家之間的合作，包括美、日、菲三邊合作以及菲美日澳（Squad）多邊合作。

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中谷元正對菲律賓進行3天工作訪問，他昨天在鐵歐多洛的陪同下，參訪了位於呂宋島的巴塞空軍基地（Basa Air Base）、華勒斯空軍基地（Wallace Air Station）。

日本提供給菲律賓的空中監視雷達系統，就安裝在華勒斯空軍基地。中谷元今天表示，他對日本雷達系統能為菲律賓的防空能力及南海安全作出貢獻，感到鼓舞。（編輯：周永捷）1140224