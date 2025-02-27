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中共無預警劃設操演區 共軍：言論純屬炒作

2025/2/27 17:35
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（中央社記者謝怡璇北京27日電）國防部昨天指中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。中國國防部發言人吳謙今天回應稱，「言論純屬炒作」。

中國國防部27日下午舉行例行記者會，吳謙在回答媒體相關提問時表示，「台有關部門」針對解放軍「例行演訓活動」發表的言論純屬炒作，要求其「停止耍心機，蹭熱點」。

國防部26日下午指出，自上午8時42分起，陸續偵獲中共殲11、空警500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動；其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部及西南空域。

國防部指出，中共期間更公然違反國際慣例，無預警在距台灣高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。國防部表達嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

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另外，針對中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，吳謙今天迴避作答，僅表示關於海底電纜的有關安排，還是請向主管部門了解。

「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，海巡署25日送辦船上8名中國籍船員，南檢訊後聲押王姓船長，其他7人限制住居及出境、出海。海底電纜斷纜原因是否屬人為故意破壞或單純意外造成，皆尚待調查釐清。（編輯：楊昇儒）1140227

吳謙
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