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共軍無預警劃設操演區 陸委會：強烈譴責

2025/2/27 17:43
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（中央社記者李雅雯台北27日電）共軍昨天無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」。陸委會今天表示，這在北京對台工作會議期間舉行，有軍事威嚇意圖，給予強烈譴責。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

針對國防部指共軍26日無預警在距離高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱進行射擊訓練，梁文傑表示，共軍近期也在越南、紐澳外海等區域進行實彈射擊演訓，幾乎是突然舉行、沒有通報的情況，這違反了國際慣例，引起國際社會高度關注。

梁文傑指出，共軍26日無預警地在高屏外海劃設操演區，沒有事先公告，對於航運安全造成危險，這是對於台海安全不負責任地挑釁和破壞，對於兩岸關係造成很惡劣的影響，「本會予以強烈譴責」、「我們對此嚴正抗議」。

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中共中央於25至26日在北京召開2025年對台工作會議。梁文傑表示，在會議召開期間，共軍忽然有演訓動作，今天又拋出福建對台17條，看起來是一套「和戰兩手策略」；國防部等單位對於軍事演訓做出全面監控。

梁文傑提到，中共對台持續祭出和戰兩手策略，所謂「惠台措施」部分，從2023年以來已經提出4批融合發展措施，看起來是成效有限；預估中共對台和戰兩手策略會較重視軍事威嚇、恫嚇。（編輯：楊昇儒）1140227

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