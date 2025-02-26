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中共無預警劃設操演區 國防部公布廣播監控影片

2025/2/26 22:50（2/26 23:25 更新）
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（中央社記者吳書緯台北26日電）國防部今天下午嚴厲譴責中共無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。國防部晚間指出，共軍編隊下午3時40分馳離「操演區」，並發布對共艦廣播及監控共艦影片。

國防部晚間發布新聞稿指出，中共東部戰區海軍今天於台灣西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，迄下午3時40分共軍編隊馳離「操演區」。

國防部指出，國軍將持續掌握周邊海空域動態，並檢派適切兵力警戒應處。

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國防部同時發布2部影片，第1部為海軍基隆級飛彈驅逐艦蘇澳艦（DDG-1802）對中國人民解放軍海軍054A型飛彈護衛艦黃岡艦（577）實施廣播，蘇澳艦上的軍官對黃岡艦廣播指出，中共艦艇在台灣專屬經濟劃設禁限區，欲實施海上射擊，違反聯合國海洋法公約第56條及第58條規定，嚴重影響海空域飛航安全，請立即停止上述危險行動。

第2部影片僅6秒鐘，畫面為由海軍成功級飛彈巡防艦班超艦（PFG-1108）的艦上官兵所拍攝，班超艦監控中國人民解放軍海軍071型船塢登陸艦四明山艦（986）與903型綜合補給艦千島湖艦（886）。（編輯：蘇龍麒）1140226

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