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賴總統主持孔乃德等將官晉任授階 勉打造現代化國軍

2025/2/26 13:10
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（中央社記者楊堯茹台北26日電）總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮表示，期許晉任將官在新崗位持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力打造現代化國軍，共同守護國家安全。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持「中華民國114年3月份將官晉任授階典禮」。

賴總統首先宣布核定少將孔乃德、楊承華、毛建秋晉任中將，萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠9位晉任少將。

賴總統為晉任將官授階後致詞表示，面對中國持續不斷的軍事威脅，各位身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。期許晉任將官在新的崗位上發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力打造現代化的國軍，共同守護國家安全。

賴總統表示，他上任後即指示國防部長全面落實提升國軍福利，包括伙食與保險，以及研議調整薪資比例加薪，作為國軍堅實後盾。

賴總統指出，晉任將官不論是在人事整備、戰備演訓、後勤維保或是指管通情、預算財務、武器生產等各領域任務，都戮力以赴，讓國軍聯戰效能更加精進，國防力量不斷提升。

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賴總統說，也感謝眷屬的大力支持和包容，讓將官能夠無後顧之憂，全心全力投入訓練，成為國家社會堅實的棟梁。

孔乃德由基層士兵轉任志願役軍官，這次晉任更締造國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄；楊承華是國軍阿帕契攻擊直升機建軍的主要推手，是第一位赴美試飛該機型的飛行員。毛建秋在通次室資戰處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，強化國軍資通部隊應對網攻的能力。（編輯：蘇志宗）1140226

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