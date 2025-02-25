加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／林子偉滿貫砲改判界外後獲保送 台灣3比1領先
首頁 / 政治

助國軍募兵留才 國民黨團推多項修法增官兵待遇

2025/2/25 19:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北25日電）為協助國軍募兵留才，國民黨團提出有關軍人待遇及福利等修法法案，列為優先法案，新增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」，並新增官兵待遇隨物價調整條款，以實際行動讓國軍官兵有感所得實質增加，吸引優秀人力加入國軍。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，近年台灣國家安全防衛任務嚴峻，不論義務役、志願役勤務及演訓頻度遽增，軍人自願離退人數更是逐年暴增，國軍自2020年起至2024年，短短4年編現比減少近10%。軍事人才快速流失衝擊國家安全，更無法滿足軍事武器現代化，對高階人力的需求。

國民黨團表示。沒有足夠有戰力的國軍，何來保衛中華民國，保衛台澎金馬的安全。國民黨團為捍衛國家安全、保障國軍官兵權益、協助國軍募兵留才，特提出修正「軍人待遇條例」、「軍人待遇條例」、「軍人保險條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等修法法案，列為本會期優先法案，以協助國軍留才、募兵，也更希望朝野黨團共同支持，儘速於本會期完成立法。

國民黨團指出，民進黨執政以來，台海關係日益緊張，國軍官兵業務繁重，以工時而論基層國軍官兵平均工時所得比24小時便利商店店員都不如，因此特修正軍人待遇條例，新增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」，並新增官兵待遇隨物價調整條款，並明定官兵待遇不得低於最低工資法所定最低工資。

國民黨團表示，照顧國軍不能只喊口號，不僅在待遇上要提升，在津貼及福利也是一併調整，去年國軍官兵應付軍人保險的3成5的保費，決算數僅新台幣16.47億元，黨團提案刪除自付比例條款，改為由政府編列預算全額撥補，以實際行動讓國軍官兵在領每月餉條時有感所得實質增加，吸引優秀人力加入國軍。

google news透過 Google News追蹤中央社

國民黨團指出，同時照顧及減輕離退官兵經濟壓力，增訂所有依法領取退休俸的官兵，不論官階皆可請領子女教育補助費，以安軍心。

國民黨團表示，面對軍隊主動離退人數暴增的現實壓力，政府不能只想著買高、精、堅的武器，有精良的武器也要有一流的人才執行操作，才能真正保衛國家安全。今天國民黨團的修法，就是要為國軍留才、吸才。有強大的國軍，才能有強大的國防，這才是真的愛台灣、愛國軍。（編輯：翟思嘉）1140225

立法院
急診壅塞 民眾黨團批三班護病比入法跳票卓榮泰：財劃法修正存在不合理 盼能重新審議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：